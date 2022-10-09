TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Avrupa motivasyonu! "Her şey elimizde"

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, gruptaki 3. maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Fransız ekibine 3-1'lik skorla mağlup olurken teknik direktör Abdullah Avcı ise takımını motive etti. Deneyimli antrenör, "Grupta her şey elimizde. Bir şey yitirmedik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünün" dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 06:40