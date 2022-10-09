Trabzonspor büyük umutlarla gittiği Monaco deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönmüştü.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Avrupa motivasyonu! "Her şey elimizde"
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, gruptaki 3. maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Fransız ekibine 3-1'lik skorla mağlup olurken teknik direktör Abdullah Avcı ise takımını motive etti. Deneyimli antrenör, "Grupta her şey elimizde. Bir şey yitirmedik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şimdi Kasımpaşa maçını düşünün" dedi.
Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen Karadeniz Fırtınası'nda Maxi Gomez'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maç bordo-mavililer için kabusa dönmüştü.
Maç sonrası alınan yenilgi oyuncuları bir hayli üzdü.