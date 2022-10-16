Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım hafta içindeki Monaco karşısındaki görkemli zaferin ardından derbiden de galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise derbi 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 10. haftasında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 594 gündür ezeli rakiplerine boyun eğmiyor. Karadeniz devi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

İSTANBUL AVCI'SI

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca ligde İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı. 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fırtına, bu periyotta 20 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Karadeniz devi, Avcı döneminde İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini geçen sezonun son haftasında şampiyon olarak çıktığı maçta Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla aldı.

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Fırtına'da sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Visca, Peres ve Serkan Asan bugün zaten kadroda olmayacaktı. Ayrıca kas ağrıları bulunan Djaniny de Beşiktaş maç kadrosuna alınmadı.

11 MAÇ OYNADI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 11 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Bordo-mavili takım , bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'da hiç 3 puan bırakmadı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GOMEZ DERBİYİ BEKLİYOR

Karadeniz devinin forveti Maxi Gomez, Beşiktaş derbisine özel hazırlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü ve 1 asisti bulunan Uruguaylı santrfor, Monaco maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giymemişti. Spor Toto Süper Lig'de fileleri sarsamayan ve bugün ilk 11'de olması beklenen yetenekli oyuncu, gol siftahını yapmak istiyor.

FIRTINA FÜZE GİBİ YÜKSELDİ

Avrupa Ligi H Grubu'nda, 4. maçlar sonunda 6 puanı bulunan Trabzonspor, Kızılyıldız'ın ardından Monaco'yu mağlup etti. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhang'a 2-1 ve 0-0'lık skorlarla elenen Fırtına, UEFA Kulüp Sıralaması'nda 87 basamak birden yükseldi. 226. sırada Avrupa serüvenine başlayan Trabzonspor, şu anda 139'uncu. 3 galibiyet daha alırsa sezonu ilk 100'de bitirebilir.

DJANINY YOK, YUSUF SAĞDA

Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisinde Monaco maçının kadrosunda değişiklik yapacak. Sağ kanatta görev yapan Djaniny, sakatlığı nedeniyle bugün yok. Başarılı hocanın, sağda Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında kaldığı ama Yusuf'un bir adım önde olduğu belirtildi. Monaco maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen kadroda.

DOLMABAHÇE'DE ESİYOR

Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı son 5 maçta Fırtına, İstanbul'dan puansız ayrılmadı. 2017-18, 2018-19 ve 2019-2020'de Dolmabahçe'de derbiler 2-2'lik sonuçla biterken, son 2 sezonda ise bordo-mavili ekip 2-1'lik galibiyetlerle ayrıldı.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Geçtiğimiz haftaki Kasımpaşa maçına üçer sarı kartla çıkan Bartra, Eren ve Trezeguet cezalı duruma düşmemişti. 3 oyuncu Beşiktaş derbisinde kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor maçında forma giyemeyecekler.

3 PUANDAN FAZLASI

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta sonunda 17 puanı bulunan Trabzonspor, 18 puanlı Beşiktaş'ı yenerek zirve yarışında kritik bir galibiyet almak istiyor. Tüm planları hazır.

MORALLER YÜKSEK

Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında 4-0'lık galibiyetle moral bulan Karadeniz devi, ligde Kasımpaşa beraberliğini telafi etmek istiyor. Fırtına'nın tek hedefi 3 puan.

İŞTE FIRTINA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Gomez