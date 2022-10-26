UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Kızılyıldız'a konuk olacak. Bordo-mavililerin rakibiyle oynayacağı bu kritik mücadelede Abdullah Avcı'nın galibiyet planı belli oldu. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)

UEFA Avrupa Ligi 'nde kritik viraja girildi... Trabzonspor , gruptaki 5. maçında yarın gece Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer kazanması durumunda üst turun kapısını aralayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, ekibiyle birlikte Kızılyıldız'ı en ince ayrıntısına kadar analiz etti. Fanatik 'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, stratejisini belirledi. Kızılyıldız'da Kangwa Sanogo ve Nikolic gibi orta saha oyuncularının sakat olduğunu gözönünde bulunduran Avcı, merkezde maçın hakimi olmak istiyor. Orta sahada üstünlük kurup, rakibi kenarlara yönlendirmeyi hedefleyen Fırtına'nın hocası, Sırp ekibinin savunma zaaflarından yararlanmayı planlıyor.

KİLİT ADAM TREZEGUET

Kızılyıldız'ın geçişlerde arkada bıraktığı boşlukları hızlı oyuncularıyla cezalandırmak isteyen Avcı, Trezeguet'yi kilit adam olarak belirledi. Mısırlı yıldız, Akyazı'da oynanan ilk maçta da 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. 90 dakika boyunca öğrencilerinden tam konsantrasyon isteyen Abdullah hoca, kesinlikle oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini söyledi.



ÖMÜR'DEN GÜZEL HABER

Pazar günü yapılan antrenmanda sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dünkü çalışmada yer aldı. Yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntıya rastlanmazken, genç yıldız Kızılyıldız kafilesinde olacak. Beşiktaş deplasmanında sol el serçe parmağı kırılan ve özel bandajla idmanlara katılan Abdülkadir'in, Sırbistan'da yedek kulübesinde mücadeleye başlaması bekleniyor. Öte yandan deplasmandaki Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez, cezası nedeniyle yarın oynamayacak.