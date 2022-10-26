KİLİT ADAM TREZEGUET
Kızılyıldız'ın geçişlerde arkada bıraktığı boşlukları hızlı oyuncularıyla cezalandırmak isteyen Avcı, Trezeguet'yi kilit adam olarak belirledi. Mısırlı yıldız, Akyazı'da oynanan ilk maçta da 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. 90 dakika boyunca öğrencilerinden tam konsantrasyon isteyen Abdullah hoca, kesinlikle oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini söyledi.
ÖMÜR'DEN GÜZEL HABER
Pazar günü yapılan antrenmanda sağ kolundan sakatlanan Abdülkadir Ömür, dünkü çalışmada yer aldı. Yapılan kontrollerde ciddi bir sıkıntıya rastlanmazken, genç yıldız Kızılyıldız kafilesinde olacak. Beşiktaş deplasmanında sol el serçe parmağı kırılan ve özel bandajla idmanlara katılan Abdülkadir'in, Sırbistan'da yedek kulübesinde mücadeleye başlaması bekleniyor. Öte yandan deplasmandaki Monaco maçında kırmızı kart gören Maxi Gomez, cezası nedeniyle yarın oynamayacak.