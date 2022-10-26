Devre arası için transfer planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor rotasını öncelikle yerli isimlere çevirdi.

VISCA, DÜNYA KUPASI SONRASI DÖNECEK

Fanatik'in haberine göre yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da, sakatlıktan dönen Peres'e lisans çıkartılamamıştı. Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında Edin Visca tam anlamıyla dönecek. Sonrasında Bosnalı yıldızın 11'e monte edilmesi düşünülüyor.



ONUR BULUT İÇİN NABIZ YOKLANACAK

Ancak bu durumda 3 yerli ismin kimler olacağı merak konusu. Visca'nın yer aldığı denklemde Uğurcan ve Eren Elmalı dışında diğer oyuncu belirsiz. Karadeniz ekibi, sezon başında da adı Trabzonspor'la anılan Onur Bulut için nabız yoklamayı planlıyor.

2 SEZONDUR ÇIKIŞTA

Bek rotasyonunda Eren ve Larsen'in yedeği olmadığı için de mutlaka bu bölgeye takviye düşünülüyor. Sezon bitiminde Kayserispor'la kontratı sona erecek olan Onur, ilk aday... A Milli Takım 'a da çağrılan 28 yaşındaki gurbetçi yıldız, geçtiğimiz yıl 1 gol, 8 asistlik performans gösterirken, bu sezon da 11 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist yaptı.