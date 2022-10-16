Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Trezeguet açıklamalarda bulundu. Mısırlı yıldız, "İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun sergiledik. Kazanmaya çok yaklaştık, iyi mücadele ettik. Golü attığım için mutluyum." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, Trezeguet maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun sergiledik. Kazanmaya çok yaklaştık, iyi mücadele ettik. Golü attığım için mutluyum. Yorucu oluyor hem Avrupa hem de ligde mücadele etmek. Şuan 18. maçımıza çıktık, onlar bizi dinlenerek bekledi ama bizde ne kadar dirençli ve güçlü olduğumuzu gösterdik.