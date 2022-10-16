Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Maxi Gomez: Galibiyet için her şeyi yaptık!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Maxi Gomez açıklamalarda bulundu. Uruguaylı golcü, "Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık. Galibiyet için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, Maxi Gomez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün takım olarak iyi bir iş çıkardık, hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yaptık, zafer için uğraştık. Galibiyet için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet oyuncuları yapabileceğimiz şey gol atmak, benim tipimde oyuncular çalışıp, gol atması gerekiyor. Böyle bir atmosferde gol atmak güzel bir duyguydu.