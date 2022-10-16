Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Uğurcan Çakır: Enis bardhi golü atsa farklı bir skor olacaktı
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "İstediğimiz bir oyunu oynadık aslında, 2-1 öne de geçtik. Enis golü atsa farklı bir skor olacaktı. " dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2022- 22:32
İŞTE ÇAKIR'IN SÖZLERİ:
Maçtan önce Bartın'da olan olay için konuşmak istiyoruz. Gerçekten üzgünüz, orada hayatını kaybeden insanlara rahmet diliyoruz. İstediğimiz bir oyunu oynadık aslında, 2-1 öne de geçtik. Enis golü atsa farklı bir skor olacaktı. Beşiktaş taraftarıyla beraber direnç gösterdi, beraberlik golünü buldular baya da risk aldılar. Ben kazanmaya yaklaştığımızı ve hakketiğimizi düşünüyorum. Weghorst ile çarpıştım, ayağımda bir buz var ama sorun yok.