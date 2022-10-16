Beşiktaş Trabzonspor maçının ardından Uğurcan Çakır: Enis bardhi golü atsa farklı bir skor olacaktı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "İstediğimiz bir oyunu oynadık aslında, 2-1 öne de geçtik. Enis golü atsa farklı bir skor olacaktı. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 22:32