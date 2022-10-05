Trabzonspor Monaco’ya gitti!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fransa'ya gitti. Bordo mavililerin Monaco kafilesine, sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan ile Bruno Peres dahil edilmedi. Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Djaniny Semedo ile Jean-Philippe Gbamin ise Monaco kafilesinde yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 12:51