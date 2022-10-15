Trabzonspor para bastı! Fırtına'ya Avrupa'dan dev gelir

Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off'undan başlasa da yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Bordo-mavili ekip şu ana kadar ciddi bir geliri kasasına koyarken, bu rakam daha da artacak. İşte o rakam... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ancak buradan elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, çok ciddi bir ekonomik kazanç elde etmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre; Monaco galibiyetiyle birlikte bordo-mavililerin UEFA'dan şu ana kadar kazandığı rakam 12 milyon 300 bin Euro'yu (yaklaşık 222.5 milyon TL) geçti. Kulüp ekonomisi için çok ciddi bir katkı sağlayan bu paranın artması bekleniyor.