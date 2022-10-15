Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ancak buradan elendikten sonra yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, çok ciddi bir ekonomik kazanç elde etmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre; Monaco galibiyetiyle birlikte bordo-mavililerin UEFA'dan şu ana kadar kazandığı rakam 12 milyon 300 bin Euro'yu (yaklaşık 222.5 milyon TL) geçti. Kulüp ekonomisi için çok ciddi bir katkı sağlayan bu paranın artması bekleniyor.
Trabzonspor para bastı! Fırtına'ya Avrupa'dan dev gelir
Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off'undan başlasa da yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Bordo-mavili ekip şu ana kadar ciddi bir geliri kasasına koyarken, bu rakam daha da artacak. İşte o rakam... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 15.10.2022- 06:40