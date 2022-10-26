Trabzonspor'un Kızılyıldız maçı kamp kadrosu belli oldu!
Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olacak. Bordo-mavililerin, Kızılyıldız ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
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Yayın Tarihi: 26.10.2022- 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 11:46
Bordo-mavililerde Maxi Gomez cezası, Naci Ünüvar ise Abdullah Avcı'nın tercihi nedeniyle kafilede yer almadı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak.
Trabzonspor'un Sırp ekibiyle oynayacağı mücadele 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
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