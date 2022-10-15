Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Valerien Ismael ve Abdullah Avcı karşılaşma için galibiyet planlarını belirledi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş - Trabzonspor haberleri (BJK - TS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Trabzonspor, gözünü yarınki Beşiktaş derbisine dikti. Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçında beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım, Monaco karşısındaki oyun planını Beşiktaş deplasmanında da sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Fotomaç'ın haberine göre sezon başından itibaren alışık olunan pas oyunun dışında Monaco karşısında, ön alanda baskı, hızlı hücum ve bol şut denemesi yapan ve bunun sonucunu da farklı bir galibiyetle alan Trabzonspor, aynı plan uygulayacak.

Ancak Trabzonspor'da Kartal sınavı öncesi bazı bölgelerde mecburi değişiklikler de yapılacak. Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle sağ bekte yeniden Larsen görev yapacak. Forvette ise kart cezalısı olduğu için oynamayan Maxi Gomez, Umut Bozok ile forma değiştirecek. Ancak bu değişiklikler sonrası üçüncü yerli konusunda sıkıntı yaşayabilecek olan Avcı'nın, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de görevlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi. Ancak Monaco zaferi ile gövde gösterisi yapan Fırtına'nın hedefi İstanbul'da da 3 puan.

Geçtiğimiz hafta 3-1 yenildiği Fransız ekibi Monaco'yu Akyazı'da 4-0 mağlup ederek sahadan silen Trabzonspor, adeta yeniden doğdu. Teknik direktör Abdullah Avcı galibiyetin coşkusunu yaşarken, soyunma odasında hem gurur hem de coşku vardı. Avcı, öğrencilerine, "Gerçek ruhumuzu ve kimliğimizi sahaya yansıttık. Bu maçla ilgili olumsuz hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü herkesi gururlandırdınız. Şimdi bizim için lig ve Avrupa yeniden başladı. Çok daha iyi olacağız. Bunun adımını attık" dedi.

Hafta başında 3-4-3'ü deneyen Valerien İsmael, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti. İsmael son idmanda tekrar 4'lü savunma uygulattı. Derbide Ghezzal ve N'Koudou ilk 11'de olacak.

'TARAFTARIMIZ İÇİN'

Derbide taraftar desteğinin takımı ateşleyeceğine inanan İsmael futbolcularına "Bu maçı hem iddiamızı artırmak hem de taraftarımız için kazanmalıyız" dedi.

REDMOND HAZIR KITA

Beşiktaş'ın Premier Lig transferlerinden olan İngiliz hücumcu Nathan Redmond, bekleneni veremese de idmanlardaki performansı ile hocasından görev bekliyor. Büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Redmond, şimdiye kadar 4 lig maçında 222 dakika süre aldı. Fakat İngiliz sol kanat, yeterli bir performans sergileyemedi. 28 yaşındaki oyuncunun, tıpkı Dele Alli gibi fizik antrenmanlarına ağırlık verdiği bilgisine ulaşıldı. Redmond'un, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilirken, şans verilmesi halinde Trabzonspor karşısında ikinci yarıda görev alacağı bildirildi.

GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in yüzü Trabzonspor maçı öncesinde güldü. Fransız teknik adam sakatlıkları tamamen geçen oyuncuları Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı, hafta sonundaki Trabzonspor maçında 90 dakika kullanabilecek. Hafta başında 3-4-3'ü deneyen ve Redmond ile Dele Ali'ye sağ ve sol tarafta şans veren Fransız çalıştırıcı, Ghezzal ve N'Koudou'nun dönüşü ile bu fikrinden vazgeçti. Son idmanda, sezon başından beri denediği 4'lü sistemi yeniden uygulatan Valerien İsmael'in, Ghezzal'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. N'Koudou'yu da başlama düdüğüyle birlikte sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, bu durumda Dele Alli ile Redmond'u ise kulübede yedek güç olarak oturtacak.

BEŞİKTAŞ, GOL BEKLENTİSİNDE 3'ÜNCÜ SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan üçüncü takım oldu. Comparisonator verilerine göre Siyah-beyazlılar, 1.74 gol beklentisi yaratırken maç başına ise 1.89 gol attı. Listede Fenerbahçe 2.37 gol beklentisi ve 3.13 gol ortalaması ile 1. oldu. Galatasaray 2.31 gol beklentisi ile ikinci olsa da maç başına 1.12 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise gol beklentisi 1.68, gol ortalaması 1.44, Adana Demirspor'da beklenti 1.66 gol ise 1.89 oldu.