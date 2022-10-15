Sezon başında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ile Trabzonspor, İskoç ekibinde süre almakta zorlanan milli oyuncuyla ilgileniyordu. Genç sol bek transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS TS spor haberi)

2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğu ulaşan Beşiktaş'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.

Beşiktaş'tan 4 milyon Euro'ya Rangers'a transfer oldu



Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.



Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Rıdvan Yılmaz'ı istedi

Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor'da Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ocak ayında kiralik olarak kadrosunda katmak istiyor. Ajansspor'un haberine göre, Rıdvan Yılmaz ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.



Rangers, Rıdvan Yılmaz'a uzun vadeli proje olarak bakıyor



Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor. İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş kariyeri



Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 62 karşılaşmaya çıktı. 4 kez gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 7 asist yaptı.