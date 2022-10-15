Türk futbolunun zafer gecesi geride kalırken artık hesap kitap zamanı da başladı. Uzun yıllar üst üste aldığımız kötü sonuçlar tüm kredilerimizi tüketirken, geçen sezonki vasatlıkla birlikte sıralamada birden yirminciliğe kadar geriledik. Ancak bu sezon takımlarımızın kendine gelmesiyle beraber büyük çıkış başladı. Fenerbahçe ve Başakşehir bu sezon 13 puan toplayarak bu alanda bayrak takımlarımız olurken, Sivas 5, Trabzonspor 4.5, Konya'dan da gelen 2.5 puanla birlikte toplamda 38 puana ulaştık. İki takımımızın gruptan çıkmayı garantilemeleri sonrasında gelen bonuslarla 14. sıraya kadar tırmanan Türkiye'nin bundan sonra yola 4 takımla devam etmesi oldukça önemli.

DEVLER LİGİ'NE GERİ DÖNÜŞ

Sabah'ın haberine göre; bu sezon UEFA sıralamasında ilk 15'e girersek 2024-25'te yeniden Avrupa'da 5 takımla mücadele edebileceğiz. 13. ve 14. sırada sezonu tamamlamak bir sonraki sezon için eski günlere dönüş sinyali olacak. Bu basamaklarda kalırsak 2024-25'te lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne 3. ön elemeden katılıp sadece 2 turla gruplara kalabilecek (2023-24'te 4 tur geçmek zorundalar). Lig ikincisine yeniden Devler Ligi bileti gelecek olup bu ekip de 2. eleme turundan başlayacak.

LİDER OL 2 TUR GEÇ

Takımlarımız Avrupa'da doludizgin ilerlerken artık bir sonraki turları da düşünmeye başladık. Başakşehir ve F.Bahçe gruptan çıkmayı garantilerken Sivasspor ve Trabzonspor da bu başarıya artık çok yakın. Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz F.Bahçe ile Trabzonspor, gruplarında birinci olmaları halinde direkt son 16'ya kalacak ve son 32 turu maçı oynamayacak. İkinci tamamlamaları durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren ekiplerle eşleşecekler. Başakşehir ile Sivas ilk basamağı alırlarsa son 16'yı bekleyecek. Grupta ikinci olmaları halinde Avrupa Ligi'nden gelecek üçüncülerle karşı karşıya gelecekler.