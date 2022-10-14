Türk'ün gecesi! Avrupa'da bir ilki başardık...

Ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil eden Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor aldığı galibiyetlerle ülke puanı adına çok önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçların ardından Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. İşte o istatistikler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 09:32