Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı.
Türk'ün gecesi! Avrupa'da bir ilki başardık...
Ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil eden Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor aldığı galibiyetlerle ülke puanı adına çok önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçların ardından Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. İşte o istatistikler...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.