Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile oynanan maçta yaptığı kurtarış, haftanın kurtarışına aday oldu. (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerin başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da yaptığı kritik kurtarışla maça damga vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı milli file bekçisinin maçta yaptığı o kurtarışı haftanın en iyisine aday gösterdi.

Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi. Bu mücadelede rakip takımın kalecisi Kenan Piric'in, Valencia'nın şutunu çıkardığı pozisyon da haftanın en iyi kurtarışı adayları arasında yer aldı.

Diğer adaylar ise Omonoia kalecisi Francis Uzoho ile Sturm Graz kalecisi Jörg Siebenhandl oldu.