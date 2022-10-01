Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Trabzonspor, topa sahip olmaktan vazgeçmeyecek. Oyun içinde bölüm bölüm bu değişebilir, ancak biz geçen sene böyle şampiyon olduk. Bu arada 4-2-3-1 değil 4-3-3 oynuyoruz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi şeyler yapan, deneyen bir teknik direktörü var Kayserispor'un. Çağdaş Atan, yeni neslin önemli teknik direktörlerinden biri. Tebrik ediyorum. Bugün geldikleri nokta önemli. Tamamen oyunla ilgileniyor. Umarım böyle hocaların sayısı artar.

Trabzonspor, topa sahip olmaktan vazgeçmeyecek. Oyun içinde bölüm bölüm bu değişebilir, ancak biz geçen sene böyle şampiyon olduk. Bu arada 4-2-3-1 değil 4-3-3 oynuyoruz. Bazen formasyonumuzu yanlış yazıyorsunuz. Bazen kadroda değişimleri yapabiliyoruz. Rakibe göre kadroda değişiklikler yapabiliyoruz. Rotasyon değil bu. Duruma göre yapılan taktikler.