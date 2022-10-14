Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü haftasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Bakasetas'tan Beşiktaş maçı sözleri!
TRABZONSPOR HABERLERİ | Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0'la geçen bordo-mavililerde gözler şimdi de Beşiktaş maçına çevrildi. Trabzonspor'da son zamanlardaki performansıyla dikkat çeken isim olan Bakasetas'tan flaş açıklama geldi. (TS SPOR HABERLERİ)
Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Bakasetas maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Fransız ekibi karşısında üzerine inşa edebilecekleri bir performans sergilediklerini belirtti.