"Adana Demirspor-Galatasaray maçında her şey vardı ama gol yoktu."
Ahmet Çakar yorumladı! Adana Demirspor - Galatasaray maçındaki kırmızı kart doğru mu?
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Adana Demirspor - Galatasaray ve Kayserispor - Trabzonspor maçlarını yorumladı. Usta yazar, Galatasaray karşılaşmasında verilen kırmızı kart ve Trabzonspor mücadelesindeki VAR kararını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS TS spor haberi)
"Ev sahibi takım, 4-6-0 gibi oynadı. G.Saray ise eski maçlarına göre daha toparlanmış göründü."
"Özellikle Boey çok formda. Bir takımın kanat bekleri iyi ve ofansif olarak güçlü olduğunda o takım yaratıcı oluyor."