Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Çimşir Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yorumladı! "O baskıyı hissedebilir"
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 43 yaşındaki çalıştırıcı, "İki taraf için de zor bir müsabaka. Beşiktaş'ın kazanamaması durumunda Valerien Ismael hoca problemler yaşayabilir gibi gözüküyor. O baskıyı hissedebilir." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK TS spor haberi)
Hüseyin Çimşir, "İki taraf için de zor bir müsabaka. Beşiktaş'ın kazanamaması durumunda Valerien Ismael hoca problemler yaşayabilir gibi gözüküyor. Trabzonspor için de Beşiktaş maçı, kadro dönüşümünün sancılı mı yoksa sancısız mı geçeceğini belirleyecek" dedi.
Teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve son olarak Erzurumspor'da görev yapan Hüseyin Çimşir, Aralık 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almadı.