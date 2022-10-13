UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor sahasında Monaco'yu ağırladı ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin kalecisini Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, "Deplasmanda Monaco'ya karşı iyi başlamamıştık ama 10 kişi kaldıktan sonra oyunumuz bozuldu. Bu maç, 3-1'in telafisi oldu." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Deplasmanda Monaco'ya karşı iyi başlamamıştık ama 10 kişi kaldıktan sonra oyunumuz bozuldu. Bu maç, 3-1'in telafisi oldu. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum.

Sezona çok iyi başlamıştım ancak sonrasında ciddi bir sakatlık geçirdim ve düşüş yaşadım. Şu an %100'üme yaklaştığımı düşünüyorum.

Beşiktaş maçı çok zor olacak ancak biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Beşiktaş maçında da %100'ümüzü verip galip gelmek istiyoruz. Biz de bu takımın taraftarıyız. Trabzonspor taraftarı böyle devam ettiği sürece kolay kolay mağlup olmayız. Teşekkür ediyorum.