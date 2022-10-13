İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'un grubundaki puan durumu...
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, gruptaki 4. maçında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Bordo mavililer muhteşem bir performans sergilediği maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. İşte temsilcimizin yer aldığı H grubundaki puan durumu...
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, gruptaki 4. maçında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Bordo mavililer muhteşem bir performans sergilediği maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.
İşte temsilcimizin yer aldığı H grubundaki puan durumu...