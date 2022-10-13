UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor sahasında Monaco'yu ağırladı ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için önemli bir galibiyet aldık. Bizim hedefimiz gruptan çıkmak değil, daha da ileriye gidebilmek." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için önemli bir galibiyet aldık. Bizim hedefimiz gruptan çıkmak değil, daha da ileriye gidebilmek. Çok iyi bir takımımız var. Bizi dışarıdan yıpratmaya çalışanlar var ancak burada çok iyi insanlar var. Elimizden geleni yapacağız.