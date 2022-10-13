Marc Bartra: Abdullah Avcı...
Yusuf: Önemli bir galibiyet aldık
13 Ekim 2022 canlı Döviz Kuru
13 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
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Marc Bartra: Abdullah Avcı... Marc Bartra: Abdullah Avcı... 01:08
Yusuf: Önemli bir galibiyet aldık Yusuf: Önemli bir galibiyet aldık 00:43
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