Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor sahasında Monaco'yu 4-0'la geçti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir lig maçına çıkacağız. Artık burayı kapattık ve tamamen oraya odakladık. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum bugün için. Bir geçiş dönemindeyiz. Dorukhan, Visca, Peres yoklar aramızda." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 00:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 00:35