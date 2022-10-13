Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor sahasında Monaco'yu 4-0'la geçti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, " Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir lig maçına çıkacağız. Artık burayı kapattık ve tamamen oraya odakladık. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum bugün için. Bir geçiş dönemindeyiz. Dorukhan, Visca, Peres yoklar aramızda." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 00:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 00:35
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Bugün herkes kazandı, süper. Türk futbolu adına, ülke futbolu adına. Tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir lig maçına çıkacağız. Artık burayı kapattık ve tamamen oraya odakladık. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum bugün için. Bir geçiş dönemindeyiz. Dorukhan, Visca, Peres yoklar aramızda.
Trabzonspor, Trabzon için, taraftar için, birbiri için oynadığı zaman işler çok farklı oluyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hüseyin Türkmen uzun süredir aramızda değildi. Bugün beklentileri yerine getirdi. Larsen'in sakatlık riski olduğu için bugün oynatmadık.