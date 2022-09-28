Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı kadro kalitesi kadar oyun gücüne de büyük önem veriyor. Usta hoca geçen sene sahada görmek istediği oyun kurgusunu ezberletmişti. Ancak özellikle hücum bölgesinde Nwakaeme ve Cornelius'un gitmesi, Visca'nın kolunun kırılması planlarda değişikliğe sebep oldu. Dorukhan Toköz gibi joker bir oyuncunun yokluğu da Fırtına'yı kötü etkiledi. Tecrübeli hoca bu sorunları hep takım içinde çözmeye çalıştı ve özellikle geçtiğimiz yıl sol bekte 8 futbolcu deneyerek arayışlarını gösterdi.

TEMELİ OLUŞTURACAKLAR

Fotomaç'ın haberine göre Avcı, yeni bir sistem üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Her bölgenin liderini belirleyen usta çalıştırıcı, onlar üzerinden bir oyun kurguluyor. Savunmada bu görev Bartra'ya verildi. Orta sahada ise dönüşüyle birlikte takımda herkese seviye atlatan Hamsik var. Hücumda da Gomez ana merkez olacak. Deneyimli çalıştırıcı bu üç oyuncu üzerinden omurgayı kuracak. Kalede de Uğurcan gibi bir değerin olması işini kolaylaştırıyor. Avcı zaman zaman parçaları birleştirmek için değişiklikler yapacak. Ama asıl temel bu isimler olacak.