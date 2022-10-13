Trabzonspor 4-0 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor sahas��nda grubun 4. maçında Monaco'yu 4-0 ile geçti. Bordo-mavililerin gollerini 44' Sarr (KK), Hugo, Bardhi ve Trezeguet kaydetti.
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Yayın Tarihi: 13.10.2022- 23:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 23:59
Bordo-mavililerin gollerini 44' Sarr (KK), Hugo ve Bardhi kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6 yaparken, Monaco 6 puanda kaldı.
Bordo-mavililer gruptaki 5. maçında Kızılyıldız'a konuk olacak.
Monaco ise deplasmanda Ferencvaros ile karşılacak.