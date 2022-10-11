DURAĞAN BİR MAÇ - YUNUS EMRE SEL Maçın ilk yarısı 2 dakika oynansa herkes razı olurdu. Karşılıklı hiçbir şey izledik zira. Ligin oyun olarak istikrarsız iki takımının mücadelesinden umulan tam da buydu.
Spor yazarlarından Trabzonspor - Kasımpaşa maçı yorumu
Trabzonspor haberi: Bordo-mavililer, Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Fotomaç Gazetesi'nin yazarları, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle kaleme aldı. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Durağanlık eğer postmodern bir sanatsa, bu oyunu bir sanat olarak tasvir edebiliriz. Hepsi bu. Derinlik, tempo, dinamizm Trabzonspor'un ilanını henüz vermediği diğer kayıpları. Bulanların güzel futbol namına…
İkinci yarıda Siopis yerine Djaniny hamlesiyle Trabzonspor hücumda biraz daha kalabalık olursam belki rakibi hataya zorlarım diye düşündü.