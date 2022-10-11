Bu yazıyı yazmaya 88. dakikada başladım… Öyle bir yazı ki zorlana zorlana yazdık.
Erman Toroğlu'dan Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yorumladı!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Çünkü maçta hiçbir şey yok.
Trabzonspor sahasında oynuyor, öyle ağır oynuyor ki Kasımpaşa kapanıyor yapılan ataklar sabun köpüğü gibi eriyor.