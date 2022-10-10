Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. İki takımın da 2 maçlık galibiyet serisi bulunurken, bu seriyi devam ettirme peşindeler... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 19:30