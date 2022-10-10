Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.
3 İSİM SINIRDA
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK
Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.