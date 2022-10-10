Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
TRABZONSPOR HABERLERİ! Fırtına Kasımpaşa sınavında! İşte muhtemel 11'ler...
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig'in 9. haftasında bordo-mavililer sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Abdullah Avcı özellikle iç sahada süren yenilmezlik serisi üzerinden oyuncularını motive ederken mutlak hedefi 3 puan olarak belirledi. İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...(TS SPOR HABERLERİ)
Sahasında 28 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer bugün de yenilmezse 26 yıl önceki serisini geçecek...
Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına, sonrasındaki 580 günlük sürede hiç yenilgi yaşamadı.