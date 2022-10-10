Trabzonspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trabzonspor-Kasımpaşa canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geliyor. İki takımın da 2 maçlık galibiyet serisi bulunurken, bu seriyi devam ettirme peşindeler... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022- 21:20