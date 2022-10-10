Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı ve 17 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın da yenilmezlik serisi 3 maça çıkarken 13 puana yükseldi.

Ligin 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

İÇ SAHADA SERİ SÜRÜYOR

Kasımpaşa karşısında galip gelemeyerek liderlik fırsatını tepen bordo-mavililer, yenilmezlik serisini ise sürdürdü.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 581 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 4 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 29 karşılaşmasında 18 galibiyet, 11 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

1994-1996 ARASINDAKİ SERİYİ GEÇTİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki seriyi aştı.

EVİNDE BU SEZON İKİNCİ KEZ GOL ATAMADI

Trabzonspor, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, sahasında ligin 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.

58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.