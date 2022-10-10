Trabzonspor - Kasımpaşa maçı sonrası Eren Elmalı: İstemediğimiz bir oyun sergiledik

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadelede iki taraf golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fırtına'nın sol beki Eren Elmalı önemli açıklamalarda bulundu. Elmalı, "İstemediğimiz bir oyun sergiledik. 3 puanı çok istiyorduk, zirveyi hedefliyorduk. Olmadı." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 22:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022- 22:19