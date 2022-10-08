Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, en az gol yiyen takımlardan biri olmuştu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da savunma sıkıntısı!
Geçtiğimiz yıl ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan ve mutlu sona ulaşan Trabzonspor, bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Bordo-mavililer son 6 maçta kalesini gole kapatamazken, takım savunmasındaki sıkıntı da göze çarptı. Teknik direktör Abdullah Avcı bu durum için harekete geçerken, defans bölgesindeki alternatifin olmayışı da dikkat çekti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fırtına ayrıca savunmasıyla da ön plana çıkmış ve sezon sonunda ipi göğüslemişti.
Bordo-mavililer bu sezon ise tam tersi bir performans sergiliyor.