Trabzonsporlu Siopis, bordo mavililerin resmi yayın organına röportaj verdi. İşte o sözler...
TRABZONSPOR HABERİ: Manolis Siopis'ten Abdullah Avcı sözleri!
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Manolis Siopis, bordo mavililerin kulüp dergisine konuştu. Fırtına'ya transfer sürecinden şehirdeki yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Siopis, teknik direktör Abdullah Avcı'yla da ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Seni biraz tanıyabilir miyiz? Futbola nasıl başladın?
Genç Siopis'i hatırladığımda, düşündüğümde babam bize bir top alırdı ve kardeşimle birlikte oynardık. Her seferinde yeni bir topumuz olurdu, hemen hemen her gün babamla birlikte futbol oynardık. Şu anımı söyleyebilirim; haftalık programım vardı. Okul programı gibi ben programıma şöyle yazardım: kahvaltı-futbol-futbol-futbol-öğle yemeği-futbol- futbol- futbol ve sonrasında akşam yemeği. Benim için futbol bu şekilde.
Siopis nasıl bir futbolcu? Futbol tarzını bize özetler misin?
Siopis'in oyun tarzını daha çok temiz bir altı numara olarak tanımlayabiliriz. Son yıllarda görmüş olduğunuz yeni futbol tarzında çok geçerli olan bir oyun tarzı benim içinde bu tarzın evrimleşmesi çok iyi. Çok fazla basıyor altı numara ve fiziksel kalitesi iyi ikinci topları kazanıyor. Bahsetmiş olduğum son zamanlardaki oyun tarzında ikinci topun kazanılması çok önemli. Güvenli paslar veriyor demek istediğim oyun tarzı temiz altı numarasıyla oynuyor. Kendisi ve takımı içinde en iyisini veriyor.