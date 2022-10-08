Bakasetas, Trabzonspor'un hücum yükünün büyük bir bölümünü çekiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'tan büyük fedakarlık! Monaco maçında...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, gruptaki 3. maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip sahadan mağlup ayrılsa da maçın ardından Yunan yıldız Anastasios Bakasetas'ın büyük fedakarlığı dikkat çekti. Fırtına'nın Yunan yıldızı, ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen 59. dakikada oyuna girdi. 72'de de golümüzü atan Yunan maestro, resitaline devam etti. Bu yıl 6. kez fileleri sarstı.
Süper Lig'de son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 1 de asist yapan Yunan futbolcu, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da skora katkı yaptı.