Anastasios Bakasetas seri peşinde!

Süper Lig'de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 13:30