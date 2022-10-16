Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Doğru planlamamız gerekiyordu. İyi bir mücadele oldu. İki büyük takıma yakışır bir oyun oldu. Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık. Kazanmadığımız için üzgünüz açıkçası." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 22:45