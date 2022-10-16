Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Kazanamadığımız için üzgünüz
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Doğru planlamamız gerekiyordu. İyi bir mücadele oldu. İki büyük takıma yakışır bir oyun oldu. Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık. Kazanmadığımız için üzgünüz açıkçası." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.10.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 22:45
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
8. gün, ilk maçlarını oynadılar. Biz ise 7 günde 3. maçımızı oynadık. Doğru planlamamız gerekiyordu. İyi bir mücadele oldu. İki büyük takıma yakışır bir oyun oldu. Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık. Kazanmadığımız için üzgünüz açıkçası.
Böyle bir atmosferde, buradan bu şekilde dönmek de son derece iyi. Son iki senede kazanmıştık, tekrar kazanmak istiyorduk. Biz çok yorgunuz. Önümüzde beş gün var, iki gün izin yapıp, sonrasında Sivasspor maçına hazırlanacağız.
Üç kulvardayız, bunlarda yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz.