Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Fırtına, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.