Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Fırtına, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçı hazırlıklarımız devam ediyor.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 8, 2022
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