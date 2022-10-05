Spor Toto Süper Lig'de art arda Gaziantep FK ve Kayserispor'u geriden gelerek yenen, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı da deviren Trabzonspor, şimdi aynı başarıyı yarın Monaco deplasmanında yakalamak istiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Monaco'yu imha planı hazır!
TRABZONSPOR HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Monaco'ya konuk olacak Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Avcı, futbolcularına nasıl oynamaları gerektiğini anlatırken Fransa'dan nasıl 3 puanla dönebileceklerini anlattı. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Rakibin ligde oynadığı ve 4-1'lik skorla kazandığı Nantes maçını analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin yıldız oyuncusu Yedder'e karşı özel önlem almayı planlamıyor.
Fotomaç'ın haberine göre ancak başarılı çalıştırıcı, tüm oyunculardan takım savunması adına çok daha fazla sorumluluk almaları gereken bir maça çıkacaklarını tekrarladı.