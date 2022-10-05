Kariyerindeki bu farklı deneyimi nasıl karşılıyorsun?

"Bir oyuncunun kariyeri, yaşam yıllarına kıyasla çok kısa. Ve bunu sonuna kadar sıkıştırmak istediğim ve bana gelen her şeyin eklemek, orada olmamak, Hem kişisel hem de profesyonel anlamda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız çünkü her şey çok yeni, benden çok şey bekleyen ve talep eden bir kulüp, Türkiye'de harika bir takım ve benim en iyi versiyonumu gerektirecek. ve aynı zamanda motive edici."