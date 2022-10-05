Trabzonspor sezon başında kadrosunu İspanyol stoper Marc Bartra ile güçlendirdi.
Marc Bartra'dan flaş Trabzonspor sözleri!
Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Marc Bartra İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki stoper, bordo mavililerdeki günlerine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Bartra'nın o sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililer 31 yaşındaki stoper için Real Betis'e 1.25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Bartra transfer sürecini ve Trabzonspor'u İspanyol basınına anlattı.