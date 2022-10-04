TRANSFER HABERİ: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır bombası! Manchester City ve Girona…

Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'da sıcak bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre City Group'un sahibi olduğu Girona, milli kaleciyi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istedi ancak transfer yetişmedi. Katalan ekibinin ocak ayı transfer döneminde de Uğurcan için devreye gireceği belirtildi. Ayrıca transfer Manchester City detayı da dikkat çekti. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)