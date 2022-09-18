Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Trabzonspor camiasına, başkana, Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım bu 3 senelik süreçte çok daha güzel şeyler yapacağız."

"Topa sahip olmak, sabırlı olmak bizim için çok önemli. Bugün 48 günde 12. resmi maçımıza çıkıyoruz. Organizasyonu en iyi şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz."

"Şampiyon olmadan önce de teklif etmişlerdi, bitsin ne zaman isterseniz demiştik. Gündemi değiştirmeyelim dedim. Onlar da layık gördüler. Herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel gönül bağımız var."

"Yeni gelen oyuncu grubunun kendi alışkanlıkları var. Bir de şampiyon takıma geldiler. Kendini ispat çabası var. Toplantılarla beraber savunma güvenliğini iyi aldık. Topa da doğru sahip olduk. Oyuna inanıyorum."

"Gaziantep FK, ligimizin renkli ve iyi takımlarından bir tanesi. Belli bir oyun planları var. Değerli bir hocaları var. Takım savunmasını iyi yapan, merkezi kapatabilen, geçişlerde etkili olabilen bir takım."

"Ferencvaros ve Adana Demirspor maçları bizim için gerçek anlamda sorgulamamız gereken maçlardı ve çok iyi sorguladık. Benim çok alışık olmadığım bir durumdu, o geçişleri yemek. Teknik olarak tespitini yaptık."