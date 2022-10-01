Fırtına, milli arayı çok iyi değerlendirdi. Abdullah Avcı, oyuncularını hem fiziksel hem de mental anlamda dinlendirdi.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Kayserispor maçı öncesi oyunculara seslendi! "Yakışanı yapın"
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesi Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını uyardı ve "Yakışanı yapın" dediği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)
Ama artık lig yeniden başlıyor.
Başarılı hoca da yoğun fikstür öncesi motivasyon turlarını hızlandırdı.