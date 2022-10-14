UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi.
Trabzonspor Fransa'da gündem oldu! "Monaco tokat yedi"
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, evinde ağırladığı Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo mavililer, böylelikle 3 puanı hanesine yazdırdı. Fransız basını da Fırtına'nın zaferini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 08:40
Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 9'a çıkardı.