Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken, ev sahibi ekip ise 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazit; Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole; Campanharo, Cardoso; Ramazan Civelek, Mensah, Thiam; Gavranovic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Trabzonspor maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

51. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

KAYSERİ'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı.