Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Marc Bartra: Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz
Trabzonspor'un Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Marc Bartra konuştu. Bartra, "Bazen skor tabelasında öne geçtiğinizde, bir çok şey değişebiliyor. Maça çok iyi başladık. Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor. Bu günlerde bile en önemli olan şey öğrenebilmek." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 01:08
İŞTE BARTRA'NIN SÖZLERİ:
En önemli maçınız bir sonraki maçınızdır. Beşiktaş maçı da bizim için zor bir maç olacak. Çok vaktimiz yok. Hemen dinlenip iyi bir şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım.
4 Türk takımının da aynı anda kazanması mükemmel bir olay. Türk futboluna katkı sağlayacak. Umarım bu şekilde devam ederiz. Hepsini tebrik ediyorum.
Taraftarlara teşekkürler. Onlarla birlikte çok iyi bir potansiyelimiz var. Onlarla birlikte her şeyi başarabiliriz.
Bazen skor tabelasında öne geçtiğinizde, bir çok şey değişebiliyor. Maça çok iyi başladık. Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor. Bu günlerde bile en önemli olan şey öğrenebilmek.