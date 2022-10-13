Trabzonspor - Monaco maçı sonrası Marc Bartra: Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz

Trabzonspor'un Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Marc Bartra konuştu. Bartra, "Bazen skor tabelasında öne geçtiğinizde, bir çok şey değişebiliyor. Maça çok iyi başladık. Her zaman hocamızı dinleyip analiz yapıyoruz. Bazen iyi bazen kötü günleriniz olabiliyor. Bu günlerde bile en önemli olan şey öğrenebilmek." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 01:08