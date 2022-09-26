TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına o istatistikte UEFA Avrupa Ligi'nin zirvesinde!

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, yaptığı başarılı paslarla turnuvanın zirvesinde yer aldı. UEFA resmi hesabı, Trabzonspor'un yüzde 89.5 oranla Avrupa Ligi'nde Bodø/Glimt ile beraber pas isabetinde lider olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 16:12