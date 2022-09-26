Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili ekip, Norveçli futbolcu Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fırtına'dan yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda feshin gerçekleştiği duyuruldu.
İşte o açıklama...
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."