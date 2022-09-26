Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili ekip, Norveçli futbolcu Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fırtına'dan yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda feshin gerçekleştiği duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili ekip, Norveçli futbolcu Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fırtına'dan yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda feshin gerçekleştiği duyuruldu.

İşte o açıklama...

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."