Trabzonspor yaz transfer dönemini verimli geçiren kulüplerden oldu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın gündemindeki Dovbyk ve Masouras Ocak ayına kaldı!
Trabzonspor transfer dönemini hareketli geçirdi. Bordo mavili ekip yaz transfer dönemi boyunca 14 futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Karadeniz Fırtınası Dovbyk ve Masouras transferlerinde ise mutlu sona ulaşamadı. İki yıldızın transferi Ocak ayına kaldı. İşte ayrıntılar...
Bordo Mavililer, iki yıldızın transferi için çok uğraşmış ancak sonuca varamamıştı.
Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin bu iki oyuncunun transferi için Ocak ayını beklediği öğrenildi.