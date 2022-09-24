Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da tecrübeli oyuncu Marek Hamsik, hem saha içi hem saha dışında teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük yardımcısı durumunda. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performansla bordo-mavili ekibi sırtlamaya devam ediyor. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcısı oldu. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğa önemli katkı veren 35 yaşındaki süper yıldız, bordo-mavili formayla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Bordomavililer bu periyotta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, geçen sezon Hamsik'le çıktığı müsabakalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu dönem 3 maçın 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti.

ORTA SAHANIN HAKİMİ

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcısı olan Hamsik, geçtiğimiz sezon, Avrupa'da, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 32 maçın 23'ünde merkez orta sahada, 5'inde ön liberoda ve 4'ünde ise 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Dönüşüyle birlikte bordo-mavili çalıştırıcının oyun değişikliklerine büyük katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 2 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un, Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği mücadelede takımının ilk golünü kaydetti.

BU SEZON İLK KEZ

Marek Hamsik, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de başladı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın temkinli hareket ettiği başarılı oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca da liderlik özelliğini ön plana çıkardı.

EN ÇOK KAZANAN O

2021-22 sezonu öncesinde her bir yıl için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 700 bin euro imza ücreti karşılığında 2 senelik anlaşan Slovak futbolcu, takımın da en çok kazanan ismi. Bu oyuncuyu 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 900 bin euro imza parası ile Denswill takip etti.

İSTATİSTİK CANAVARI

Gaziantep maçını attığı 50 pasla yüzde 90.2'lik isabetli pas oranıyla tamamlayan Hamsik ayrıca attığı 4 uzun topta da isabet sağlarken, girdiği 10 ikili mücadeleden 7'sini kazandı.

ÖZEL ÇALIŞMALAR

Bordo-mavili takımın tüm hücum organizasyonlarını şekillendirmeye çalışan, öte yandan savunmaya da önemli katkılar yapan tecrübe abidesinin, milli arada sakatlık önceki formuna dönüş için özel olarak çalışmalar yapacağı özellikle belirtildi. Hamsik çok hırslı.